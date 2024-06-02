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В России
31 минуту назад
33 человека отравились едой из сервиса доставки здорового питания
Сальмонеллез обнаружили у 33 человек, среди пострадавших - ребенок и подросток. В настоящий момент в инфекционном стационаре находится 21 человек.
Специалисты надзорного ведомства выяснили, что жители города заказывали еду в сервисе доставки здорового питания. О запуске работы своей компании индивидуальный предприниматель не уведомлял Роспотребнадзор. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм, связанные с хранением продукции и условиями ее приготовления.
Работу компании приостановили. «К приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек, не проходившие медицинское обследование», — уточнили сотрудники ведомства.
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