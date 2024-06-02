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В России
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39 минут назад
На Южном Урале задержана крупная группировка наркосбытчиков
"В состав наркогруппы входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана. Распространители зелья строго подчинялись указаниям кураторов, которые выделяли им деньги на приобретение телефонов, упаковочных материалов и электронных весов, а также транспортных средств, необходимых для перевозок запрещенных веществ, и аренду жилья", — заявили в ведомстве.
Сейчас установлена причастность задержанных к 60 эпизодам сбыта запрещенных веществ, общая масса наркотиков составила 24 килограмма. Обнаруженный в ходе обысков криминальный товар изъят.
Возбуждены уголовные дела по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Все фигуранты дела заключены под стражу.
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