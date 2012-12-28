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В России
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7 минут назад
Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП
«Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества», — говорится в сообщении. На место выехали сотрудники МЧС для установления причин аварии.
Электроэнергия из России в республику поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП по причине непогоды в горах.
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