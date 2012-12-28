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В России
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18 минут назад
На НПЗ в Ухте произошел пожар
"По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", — говорится в публикации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет заключения. Количество погибших не уточняется.
Как сообщал глава Коми Владимир Уйба, на нефтеперерабатывающем предприятии в четырех километрах от Ухты загорелся резервуар с мазутом. Причиной пожара, по предварительной информации, стало несоблюдение правил безопасности.
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