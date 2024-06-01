Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
В России
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45 минут назад
Самолет МЧС доставил пострадавших из Грозного в Нижний Новгород после пожара
По данным ведомства, 30 мая женщина и четверо детей получили ожоги при пожаре в Чечне.
«Борт Ил-76 МЧС России оснащен: современным оборудованием и специальными медицинскими модулями; аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами», — отмечается в сообщении.
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