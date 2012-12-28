Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
В России
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35 минут назад
16-летняя студентка из Кемерова получила награду за помощь в задержании преступника
Тогда студентка гуляла со знакомым в Кировском районе Кемерова, сообщает VSE42.Ru. Пара заметила плачущую девочку, которая шла вслед за мужчиной, прося вернуть телефон. Молодые люди решили помочь школьнице: юноша побежал за злоумышленником, а девушка успокоила девочку и остановила проезжавшую мимом полицейскую машину. В итоге был задержан преступник, находившийся в федеральном розыске, а 8-летнему ребенку вернули гаджет.
Студентка получила почетную грамоту МВД России.
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