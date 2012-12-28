«Антипиратские каникулы» в российских кинотеатрах могут повторить

Акция по приостановке показа в кинотеатрах контента, не имеющего официального правообладателя на территории России, может пройти снова в целях поддержки российских фильмов в прокате. Об этом «Известиям» сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.





Ранее стало известно, что на период с 18 апреля по 12 мая по инициативе АВК российские кинотеатры приостановили показ фильмов от ушедших из России западных студий в рамках пресеансового обслуживания.«Мы хотели убедить продюсеров и дистрибьютеров не бояться ставить большие фильмы на лето. Потому что кинотеатры хотят и могут поддерживать сильный российский контент. Наш основной посыл был такой: «Ребята, выпускайте больше фильмов, а мы готовы максимально их поддерживать», — сказал Воронков.По словам главы АВК, на сегодняшний день в летних планах, которые кинотеатры получили от дистрибьюторов, нет ни одного фильма, сборы которого могут перевалить за миллиард. Продюссеры не рискуют ставить крупные релизы в летний сезон, который считается в индустрии неприбыльным из-за отпусков.«Но я думаю, что это не последняя наша акция. Как только у нас снова начнут появляться большие российские блокбастеры [в прокате], мы опять будем призывать максимально поддерживать российское кино», — сказал он.При этом после месячного затишья в прокат вернулись голливудские картины, которые показывают по предсеансовому обслуживанию. Среди новинок мультфильм «Гарфилд», драма «Претенденты», комедия «Каскадеры» и блокбастер «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Последний вышел в России спустя неделю после начала мирового проката.