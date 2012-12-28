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В России
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49 минут назад

Правительство РФ продлило запрет на экспорт риса

Производство пока ещё не достигло показателей, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил на Всероссийском зерновом форуме, что Россия планирует в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 млн тонн для возобновления его экспорта, но пока решение по запрету на его экспорт пролонгируется, - передает ТАСС.

"Что касается риса - мы были вынуждены закрыть рис на экспорт. Работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока не достигли тех показателей, которые нам позволили бы спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - сказал Патрушев.

"Но вместе с тем прекрасно понимаем, что рис - хорошая культура с точки зрения экспорта. Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 млн т с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт", - подчеркнул он.

Временный запрет на экспорт риса из России действует с 1 июля 2022 года, с тех пор он несколько раз продлевался. Валовый сбор риса в 2023 году, по данным Росстата, составил 1 млн т против 923 тыс. т в 2022 году и 1,076 млн т в 2021 году.

Позже правительство России для поддержания стабильности на внутреннем рынке продлило запрет до 30 июня 2024 года.
экспорт
рис
запрет
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