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24 минуты назад

Отдых на курортах Черного моря подорожал на треть

Наиболее сильно подорожал отдых в районе Большого Сочи.

Отдых на курортах Черноморского побережья в 2024 году значительно подорожал, - рассказали РБК в пресс-службе Bronevik.com. По данным сервиса, в среднем по Краснодарскому краю за одну ночь в отеле туристы платят 7,9 тыс. руб., что на 23% выше уровня прошлого года. Средняя стоимость бронирования продолжительностью 6 дней составляет 39,5 тыс. руб. — на 31% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако количество ранних бронирований в период с 1 января по 20 мая на Черноморском побережье выросло на 33%, - сообщили в пресс-службе сервиса.

«Почти на всех курортах Черноморского побережья по состоянию на конец мая мы видим заметный прирост и количества бронирований, и среднего чека за заказ. В целом по региону оба показателя выросли приблизительно на треть. Главная причина этого очевидна — очень высокий спрос. В поиске достойных вариантов за адекватную цену люди начинают бронировать номера у Черного моря как можно раньше, о чем свидетельствует также высокая средняя глубина бронирования — более трех месяцев», — отметили в пресс-службе Bronevik.com.

Отельеры и туроператоры отмечают, что рост цен, обусловленный общеэкономическим фактором, а также увеличением заработных плат сотрудникам сферы гостеприимства, не оказал существенного влияния на спрос среди россиян. На курортах Черноморского побережья Кубани в этом году планируют принять почти 20 млн туристов, а в Крыму — около 6 млн человек, - рассказали эксперты.

В среднем стоимость отдыха на Кубани подорожала на 15-16%, - отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» и член АТОР Сергей Ромашкин.

«В разных категориях отелей рост колеблется в диапазоне 10-20%. Отели категории «пять звезд» подорожали чуть больше. Отели «три звезды» уложились в 10% по приросту суммы. Кроме того, цены разнятся в зависимости от территории. Так, Анапа подорожала значительно меньше, чем центр Сочи», — рассказал эксперт.

По данным Bronevik.com, наиболее сильно подорожал отдых в районе Большого Сочи. Одна ночь здесь обойдется 9 тыс. руб., что на 21% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость бронирования здесь за год выросла на 30% и составляет 53,4 тыс. руб. Самый бюджетный чек бронирования зафиксирован в Туапсе. За год он вырос только на 14% и составляет в среднем 5 тыс. руб. Цена бронирования здесь также наиболее низкая из всех Черноморских курортов —- 24,7 тыс. руб., что на 38% дороже, чем в мае 2023 года. Самый динамичный рост отмечен в Новороссийске. Средний чек вырос на 44% и составляет 5,3 тыс. руб. Цена среднего бронирования поднялась на 82% и составляет 24,2 тыс. руб.

Рост цен на отдых подтвердили и сами отельеры. Так, средняя стоимость отдыха в сети отелей в Miracleon в Анапе составляет 20 тыс. рублей, что на 30% выше, чем летом прошлого года.

«Повышение обусловлено высоким спросом на отдых, а также анализом рынка конкурентов. Также стоит отметить, что в 2024 году появился ряд нововведений, нацеленных на улучшение качества сервиса и внедрение новых услуг в отелях курорта», — отметили в пресс-службе сети.
отдых
туризм
экономика
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