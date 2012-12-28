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сегодня, 14:57

Минцифры планирует увеличить средства на IT-ипотеку до 1 трлн рублей

В 2024 году Минцифры намерено увеличить средства на льготные ипотеки для сотрудников IT-компаний до 1 трлн рублей.

Замдиректора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко рассказал, что Минцифры России планирует увеличить средства, выделяемые на льготные ипотеки для сотрудников IT-компаний, до 1 трлн рублей уже в текущем году, - передает ТАСС.

"Планируем увеличивать до 1 трлн [рублей] на выдачу ипотек в этом году", - сказал Дорожко на мероприятии АНО "Агентство цифрового развития". Как следует из его презентации, льготными ипотечными кредитами уже воспользовались 65 тыс. человек, общая сумма выданных кредитов сейчас - 580 млрд рублей.

Ранее ведомство сообщило об увеличении общего кредитного лимита по программе льготной IT-ипотеки до 700 млрд рублей. Минцифры рассчитывало, что 65 тыс. кредитов выдадут до конца 2024 года - таким образом, показатель достигнут досрочно.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в аккредитованных IT-компаниях, была запущена в 2022 году. Льготная ставка для таких специалистов составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей рeгионов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей.

1 сентября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, благодаря которому молодые IT-специалисты в РФ смогли проще получать льготные ипотечные кредиты. Айтишникам в возрасте до 35 лет включительно дали возможность оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты.

Для остальных - до 50 лет включительно - существуют другие требования по средней зарплате (до вычета НДФЛ за последние три месяца). Минимальная зарплата работающих в Москве должна быть не менее 150 тыс. рублей в месяц. В городах-миллионниках, кроме столицы, необходимо зарабатывать ежемесячно не менее 120 тыс. рублей, в остальных городах и населенных пунктах - 70 тыс. рублей в месяц.
IT-ипотека
льготная ипотека
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