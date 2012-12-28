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В России
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сегодня, 14:17
ТАСС сообщает об отсроченных последствиях ковида в виде болезней щитовидки
Ученые заявили, что обнаружили доказательство влияния коронавируса на работу щитовидной железы.
"Сейчас мы продолжаем исследование последствий пандемии, вызванной SARS-CoV-2, на болезни щитовидной железы. Несмотря на то, что пандемия стихла, этот вопрос актуален, потому что заболевания щитовидной железы иногда развиваются через 3-5 лет после воздействия на организм фактора, который может их инициировать. Патология щитовидной железы всегда преобладала у женщин, в период разгара пандемии COVID-19 эта тенденция сохранялась, но количество обратившихся за помощью мужчин существенно выросло. Стало больше проявлений тиреотоксикоза, токсических аденом. Это можно объяснить тем, что в ранний период после заболевания у человека происходит аутоиммунная реакция за счет того, что у вируса есть те же молекулы, как и в ткани щитовидной железы. Иммунитет, нацеленный на вирус, начинает стимулировать щитовидную железу клетками или иммунными комплексами, и она может реагировать на эту реакцию усилением выработки гормонов", - сказала Зяблицкая.
Ученые также заметили, что с жалобами на патологию щитовидной железы люди стали больше обращаться к терапевтам, где им назначали УЗИ, что помогало выявлять рак и находить опухоли небольшого размера на начальной стадии их роста. "В период с 2023 года опухолей щитовидной железы стало выявляться несколько больше, но зачастую они имеют размер до 1 см, что, конечно, хорошо. Встал вопрос: действительно ли вирусное заболевание провоцирует рост опухолей или они стали чаще выявляться за счет более частых обращений граждан? Пока мы не ответили на этот вопрос", - отметила заведующая лабораторией.
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