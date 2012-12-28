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В России
35
32 минуты назад

В РФ могут появиться мобильные убежища для защиты населения от всех видов оружия

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного.

Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции - соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем... возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов", - говорится в документе.

Однако имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели, - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения, - передает РИА Новости.

"В настоящее время этот способ может быть использован при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа, которые имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями, например, в части мобильности (возможно менять место дислокации), многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.

В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счёт установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.

"КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров.

Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.
убежища
оружие
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