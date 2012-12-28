В России
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Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
В России ужесточат наказание для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг.
С первого летнего месяца и далее участники специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением. "Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации", - отметил председатель ГД.
Кроме того, для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг.
Вячеслав Володин напомнил, что штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года. "Недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос", - заявил он.
Штрафы за соответствующие нарушения установлены в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное деяние чревато штрафом в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Также вступает в силу закон, который защитит пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, от списания при взыскании долгов с их родственников.
"Теперь их пенсия, зачисленная на счета родителей, опекунов или попечителей, включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Спикер также предоставил информацию о других новых законах.
С первого июня вводится наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений небольшой и средней тяжести.
Еще один документ, который заработает с начала лета: аттестацию инструкторов-проводников будут проводить организации, перечень которых утвердил кабмин.
Кроме того, алименты при назначении детского пособия теперь учтут по единым правилам.
Помимо этого, иностранцам, приехавшим в Россию не для работы и на срок более 90 дней, необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней со дня въезда в РФ. А иностранцам, приехавшим работать, - в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.
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