Происшествия
424
51 минуту назад
1
34-летний мужчина получил 9,5 лет колонии за убийство 39-летней знакомой табуретом
Гость нанёс хозяйке дома не менее 85 ударов.
Речь идёт о событиях, которые произошли 9 ноября прошлого года в одном из домой по улице Дачной в селе Ворон-Лозовка Хлевенского района.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина пришёл в гости к знакомой, где они вместе выпивали, а потом поссорились. В ходе конфликта гость нанёс хозяйке дома не менее 85 ударов руками, ногами, деревянным табуретом и его фрагментами по голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина скончалась на месте преступления от закрытой черепно-мозговой травмы.
Ранее пресс-служба СУ СК России по Липецкой области сообщала, что при задержании у мужчины нашли ещё и 7,65 грамма марихуаны.
Фото СУ СК России по Липецкой области
1
1
1
0
1
Комментарии (1)