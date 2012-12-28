Общество
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сегодня, 11:37
Почти лето, а управляющие компании продолжают штрафовать за снег и наледь
Директор ООО «УК «Проспект» оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушения в трёх домах, выявленные ещё в феврале этого года.
Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в доме №3 по улице 50 лет НЛМК не была очищена от уплотненного снега, льда и наледи входная площадка, а в подтопленном подвале лежал бытовой и строительный мусор, отсутствовала теплоизоляция системы горячего водоснабжения, обнаружена протечка трубопровода системы холодного водоснабжения. Также в системе горячего водоснабжения отсутствует надлежащая циркуляция.
В доме №1 по проспекту Победы управляющей компанией также не были приняты меры по очистке от уплотненного снега, наледи и льда входных площадок подъездов, выявлено неисправное техническое состояние системы освещения мест общего пользования и отслоение штукатурки от стен на лестничных клетках.
В доме №24/1 по улице Циолковского также не были приняты меры по очистке от уплотненного снега, наледи и льда входной площадки, нашли бытовой и строительный мусор в подвале.
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