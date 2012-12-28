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В России
33
48 минут назад

В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита яблок на рынке

В Россельхознадзоре заверили, что дефицита яблок на рынке не будет.

Роста цен на яблоки и их недостатка на рынке РФ из-за снижения урожая в связи с заморозками не ожидается. Выпавшие объемы урожая заместят поставки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья, - заявил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума.

"Что касается яблок - в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но в целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости, потому что это все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран - из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья", - сказал Кармазин, отметив, что нехватки яблок на российском рынке не ожидается.

По его словам, в Россию ежегодно завозится порядка 12 млн тонн различной плодоовощной продукции, - передает ТАСС. "Страны и номенклатура различная: есть и дальнее зарубежье, есть и ближнее зарубежье, в основном это экзотические фрукты, такие как бананы, ягоды, манго", - рассказал Кармазин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз рассмотрит возможность поставок яблок из других стран, так как из-за заморозков свой урожай снизится.
яблоки
дефицит
экономика
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