В России
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сегодня, 11:23
Глава Минобороны сообщил об отражении атаки ракетами ATACMS на Крымский мост
Россия недавно отбила массированную атаку на Крымский мост, которую ВСУ пытались провести десятью ракетами ATACMS — все они были сбиты, спасены жизни сотен людей.
"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", - отметил министр.
По его словам, "объединенная группировка продолжает освобождать новые регионы России от неонацистов и принимать меры по выполнению главной задачи - защиты населения Российской Федерации". "Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", - подчеркнул министр обороны России.
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