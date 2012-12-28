С начала года за нарушения антитабачного закона в Липецкой области наложено 11 штрафов

А всего выявили 29 нарушений.

31 мая — Всемирный день без табака. За четыре месяца этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области за несоблюдение требований закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» привлечены к ответственности 29 нарушителей, в том числе 21 юрлицо, 8 индивидуальных предпринимателей. Было вынесено 29 постановлений, 11 виновных оштрафовали на общую сумму 72 000 рублей, 18 получили предупреждения. Большая часть нарушений — это несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения.Также Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области подано 10 исков о признании запрещенной к распространению в России информации, размещенной на интернет-сайтах с предложением о продаже табачной продукции дистанционным способом. По всем рассмотренным судами искам требования Управления Роспотребнадзора были удовлетворены.