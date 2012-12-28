Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов
Общество
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57 минут назад
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С начала года за нарушения антитабачного закона в Липецкой области наложено 11 штрафов
А всего выявили 29 нарушений.
Также Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области подано 10 исков о признании запрещенной к распространению в России информации, размещенной на интернет-сайтах с предложением о продаже табачной продукции дистанционным способом. По всем рассмотренным судами искам требования Управления Роспотребнадзора были удовлетворены.
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