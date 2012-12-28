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46 минут назад

В Госдуму внесут закон о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму вносят межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов.

Межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов будет внесен в Госдуму, - передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Документом запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки.

Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".

Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, подчеркивается в пояснительной записке. Авторы обращают внимания, что в РФ уже сейчас есть некоторые ограничения в этой отрасли: запрет продавать вейпы несовершеннолетним, запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и иных добавок, на открытую выкладку и демонстрацию устройств для потребления никотинсодержащей продукции, на розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках и дистанционным способом. При этом, как считают депутаты, эти запреты "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы".

"[Мы] все чаще наблюдаем, как эта дрянь - вейпы - чрезвычайно активно внедряется в жизнь нашего общества и на сегодняшний день стала фактически навязанной извне субкультурой. Причем это происходит за счет здоровья наших граждан и, особенно, наших детей. Ведь вред колоссальный. Практически ежедневно в новостных сводках мелькают трагические инциденты, связанные с употреблением вейпов, чаще всего несовершеннолетними", - рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который выступил одним из авторов инициативы.
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