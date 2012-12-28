С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов

175 неплательщиков алиментов были разысканы.

С начала этого года года в УФСПП по Липецкой области находилось на исполнении более 8 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В результате в пользу несовершеннолетних детей перечислено более 166 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области.175 неплательщиков алиментов были разысканы: их привлекли к административной и уголовной ответственности, некоторые из разысканных уже приступили к выплатам.