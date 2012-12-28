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С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов
Общество
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23 минуты назад
С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов
175 неплательщиков алиментов были разысканы.
175 неплательщиков алиментов были разысканы: их привлекли к административной и уголовной ответственности, некоторые из разысканных уже приступили к выплатам.
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