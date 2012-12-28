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В России
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сегодня, 09:58

В Краснодарском крае за ночь уничтожили 29 дронов и 5 ракет «Нептун»

За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет "Нептун" и почти три десятка дронов.

В течение прошедшей ночи был пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщает Минобороны.

Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА. Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БпЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей, - говорится в сообщении.

Также дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области и еще один над территорией Республики Татарстан, - отмечается в официальном Телеграм-канале Минобороны.
беспилотники
атака
ракеты
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