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В России
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сегодня, 09:58
В Краснодарском крае за ночь уничтожили 29 дронов и 5 ракет «Нептун»
За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет "Нептун" и почти три десятка дронов.
Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА. Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БпЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей, - говорится в сообщении.
Также дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области и еще один над территорией Республики Татарстан, - отмечается в официальном Телеграм-канале Минобороны.
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