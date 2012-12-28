За повторную пьяную езду у липчанина конфисковали мотоцикл

Оспорить это решение водителю не удалось.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию липчанина, осужденного за управление мотоциклом в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за отказ от медосвидетельствования.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по решению Правобережного районного суда Липецка мужчина получил 320 часов обязательных работ, его лишили водительских прав 2 года, а мотоцикл «Honda Shadow 400» был конфискован и обращен в собственность государства. Осужденный попытался оспорить конфискацию мотоцикла. Но Липецкий областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Напомним, что конфискация транспортного средства за повторное управление в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения была введена в УК РФ в июле 2022 года. При этом конфискация транспортного средства за повторную нетрезвую езду является обязательной, если оно принадлежит обвиняемому, в том числе если находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, например, в совместной собственности супругов.