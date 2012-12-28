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32 минуты назад

Июнь в Кузбассе в июне окажется холоднее нормы

Синоптики сообщили, что погода в июне в Кузбассе окажется немного ниже климатической нормы.

Согласно данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха в июне окажется немного ниже климатической нормы. Однако в первом месяце лета стоит ожидать и солнечные дни. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Кемеровской области начнет повышаться с 1 июня.

– В ночь с 31 мая на 1 июня еще прохладно 0, +5, местами до –5ºС, а днем в субботу столбики термометров повысятся до отметок +12, +17ºС, сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, – рассказали синоптики.

Ночью 2 июня также будет около 0, а в Кемерове +2, +4. Днем по области +14, +19. Осадков не ожидается.

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