Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского
Ни машин, ни денег — бывший полицейский попал под уголовное преследование за обман десяти человек
В России
35
32 минуты назад
Июнь в Кузбассе в июне окажется холоднее нормы
Синоптики сообщили, что погода в июне в Кузбассе окажется немного ниже климатической нормы.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Кемеровской области начнет повышаться с 1 июня.
– В ночь с 31 мая на 1 июня еще прохладно 0, +5, местами до –5ºС, а днем в субботу столбики термометров повысятся до отметок +12, +17ºС, сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, – рассказали синоптики.
Ночью 2 июня также будет около 0, а в Кемерове +2, +4. Днем по области +14, +19. Осадков не ожидается.
0
0
0
0
0
Комментарии