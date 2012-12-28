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В России
16
4 минуты назад

Операторы кикшеринга повысили штрафы до 150 тыс. рублей за различные нарушения

Службы аренды электросамокатов — кикшеринги — объявили о резком увеличении штрафов за нарушение правил.

Российские операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" кратно увеличили размер штрафов за нарушения правил сервиса, в том числе за нарушения правил дорожного движения при управлении электросамокатами, - рассказали ТАСС в Ассоциации операторов микромобильности.

Теперь за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя на основании постановления ГИБДД штраф будет составлять 100 или 150 тыс. рублей в зависимости от оператора.

Также, согласно предоставленным данным, при передаче управления средством индивидуальной мобильности (СИМ) ребенку штраф составит 10 тыс. рублей, за поездку вдвоем на электросамокате придется заплатить 5 тыс. рублей, за неспешивание на пешеходном переходе штраф составит 1 тыс. рублей, а за некорректную парковку - 500 рублей.

"Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда. За самые серьезные нарушения возможны ограничение или полная блокировка доступа к сервису", - рассказали в ассоциации.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман пояснила, что кикшеринг-сервисы не подменяют собой государственный контроль за исполнением правил дорожного движения, внутренние штрафы операторов являются не заменой штрафов в рамках КоАП, как существующих, так и будущих, а дополнением к ним. Как также сообщили в ассоциации, деньги, полученные от уплаты штрафов, планируется направить на образовательные проекты, популяризирующие правила дорожного движения на СИМ, развитие парковочной и дорожной инфраструктуры для СИМ.

Следующим шагом, по словам Эрдман, может быть организация единого реестра недобросовестных пользователей, которые в результате систематических нарушений внутренних правил сервиса и правил дорожного движения будут лишены доступа к услугам трех крупнейших кикшеринг-операторов, что позволит исключить возможность перехода нарушителей от одного оператора к другому.

Сейчас в КоАП РФ штраф за нарушение ПДД для СИМ составляет от 800 до 1,5 тыс. рублей. В Госдуме рассматривается законопроект, который увеличит ответственность нарушителей ПДД на СИМ, согласно которому предлагается ввести административную ответственность за ряд нарушений. В частности, предложено ввести штрафов за управление СИМ в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, приводящие к вреду здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
кикшеринг
самокаты
штрафы
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