Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
20-летний водитель погиб в попытке спасти юного велосипедиста
Происшествия
На Центральном пляже утонул 16-летний парень
Происшествия
В квартире на улице 9 микрорайон горел диван
Происшествия
В поле недалеко от Данкова нашли тело пропавшего 17-летнего парня
Происшествия
Погибший на пляже подросток плохо плавал и имел проблемы с сердцем
Происшествия
На улице 9 микрорайон горит квартира
Происшествия
«Все даже слишком хорошо, чтобы быть правдой»
Общество
Почти автомобильный анекдот: на улице Первомайской столкнулись два мотоцикла
Происшествия
На выборах мэра Липецка появился кандидат (почти)
Политика
23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
Происшествия
Читать все
В Липецке начали строить приют для собак
Общество
32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского
Происшествия
На экономзоне поселились зайчата
Общество
Пока один липецкий пляж получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение
Общество
На улице 8 Марта горели мусорные контейнеры
Происшествия
В ДТП на улице Первомайской участвовал мотоцикл и автомобиль
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна общежития на улице 50 лет НЛМК во время пожара
Общество
Рыбаки нашли тело 93-летней старушки
Происшествия
НЛМК помог организовать бесплатный Wi-Fi в популярных парках Липецка
НЛМК Live
«Запретить нельзя использовать»
Общество
Читать все
В России
44
54 минуты назад

ФСБ предотвратила теракт в Крыму на железной дороге

Задержанный диверсант заявил, что по поездам в Крыму планировался ракетный удар.

ФСБ РФ предотвратила серию диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами, - говорится на сайте Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины были подобраны и завербованы пять жителей Республики Крым, являющихся сторонниками киевского режима.

Агенты выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

Фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Общее руководство преступной группой осуществлял гражданин России, 1970 г.р., который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Республике Крым. Остальные члены диверсионной группы арестованы и дают признательные показания.

Задержанный в Крыму украинский агент рассказал на видео от ФСБ РФ, что куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд для дальнейшего нанесения ракетного удара, - передает РИА Новости.

"Куратор наш скинул мне координаты железной дороги, где именно должно было это произойти, написал, чтобы заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар", — сказал задержанный.

В местах проживания диверсантов обнаружены 4 СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 кг, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Подготовка к террористическому акту») и ч. З ст.222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.

Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.
теракт
ФСБ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru