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В России
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54 минуты назад
ФСБ предотвратила теракт в Крыму на железной дороге
Задержанный диверсант заявил, что по поездам в Крыму планировался ракетный удар.
Уточняется, что для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины были подобраны и завербованы пять жителей Республики Крым, являющихся сторонниками киевского режима.
Агенты выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.
Фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
Общее руководство преступной группой осуществлял гражданин России, 1970 г.р., который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Республике Крым. Остальные члены диверсионной группы арестованы и дают признательные показания.
Задержанный в Крыму украинский агент рассказал на видео от ФСБ РФ, что куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд для дальнейшего нанесения ракетного удара, - передает РИА Новости.
"Куратор наш скинул мне координаты железной дороги, где именно должно было это произойти, написал, чтобы заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар", — сказал задержанный.
В местах проживания диверсантов обнаружены 4 СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 кг, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Подготовка к террористическому акту») и ч. З ст.222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.
Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.
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