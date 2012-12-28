Все средства от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет

При повышенной ставке то, что налогоплательщики платят по ставке 13%, пойдет в региональный бюджет, а платежи с превышения, по более высоким ставкам, пойдут в федеральный бюджет.