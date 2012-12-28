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сегодня, 15:36

Все средства от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет

При повышенной ставке то, что налогоплательщики платят по ставке 13%, пойдет в региональный бюджет, а платежи с превышения, по более высоким ставкам, пойдут в федеральный бюджет.

Все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (свыше 13%) будут направлены в доход федерального бюджета, - передает РБК со ссылкой на законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс (Минфин внес его в правительство 28 мая вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс).

Ранее Минфин оценивал дополнительные поступления от изменения ставок НДФЛ в 533 млрд руб. в 2025 году и порядка 3,1 трлн руб. в сумме до 2030 года. Министр финансов Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме уже говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т.д.

В составе поправок в Налоговый кодекс Минфин предложил при установлении ставки по налогу на прибыль организаций в 25% (вместо нынешних 20%) зачислять в федеральный бюджет сумму налога, соответствующую ставке 8% в 2025–2030 годах, и 7% после. Таким образом, норматив зачисления части налога на прибыль в бюджеты регионов (17% до 2030 года, позже — 18%) не изменится. От увеличения ставки по налогу на прибыль с учетом вычетов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 трлн руб., - оценивал Минфин.

Что касается повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (сырье для удобрений), норматив распределения доходов между федеральным бюджетом (83% в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты регионов) предложено оставить без изменений. В связи с этим федеральные допдоходы составят порядка 24 млрд руб. в 2025 году, следовало из финансово-экономического обоснования налоговых изменений. Поступления регионов в абсолютном размере увеличатся, но, возможно, они лишь скомпенсируют уменьшение доходов от налога на прибыль из-за дополнительных изъятий у производителей железной руды и удобрений, следует из пояснительной записки к поправкам в Бюджетный кодекс.

Аналогичный норматив (83/17%) предлагается предусмотреть для нового акциза — на природный газ для производства аммиака. В части акцизов на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100% — аналогично действующим нормативам от уплаты акцизов на все виды табачной продукции.

В части акцизов на фармацевтическую субстанцию этилового спирта предлагается также зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%. Это объясняется тем, что акциз вводится в рамках борьбы с теневым сектором экономики и предполагает в том числе предоставление вычетов в случае использования полученной фармацевтической субстанции для производства лекарственных средств.


Регионы смогут увеличить свои доходы за счет полномочий по налогообложению дорогостоящих объектов недвижимости. Увеличение ставок по дорогостоящему имуществу до 2,5% может пополнить их бюджеты на 1 млрд руб. ежегодно, говорилось в финансово-экономическом обосновании. А муниципалитеты за счет установления ставок на дорогие земельные участки в размере 1,5% смогут дополнительно получить 27 млрд руб. в 2025 году. В настоящее время владельцы объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 300 млн руб. должны платить налог на имущество по ставке 2%.

Наконец, право властям регионов увеличивать до 1 понижающий коэффициент (0,7) при налогообложении продажи недвижимости может принести всем регионам 4 млрд руб. в 2025 году. При продаже объекта недвижимости за сумму меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7, НДФЛ рассчитывается от дохода, равного кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7.
налоги
экономика
бюджет
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