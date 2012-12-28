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38 минут назад

Должники рискуют остаться без света

Жители Липецкой области, которые не платят за свет 3 и более месяцев, накопили долгов за электроэнергию порядка 1 млрд рублей.

Неплатежи приводят к ограничению подачи электроэнергии. При образовании просрочки ОАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН» информируют клиентов о долге и необходимости его погасить, предупреждают о возможных последствиях и мерах, которые могут быть к ним применены.

В 2023 году поставку электроэнергии ограничили 6300 жителям МКД и частного сектора. С начала текущего года энергетики ввели режим ограничения электроснабжения у 2119 собственников жилья. Часть должников не стала доводить дело до отключения света и сразу полностью погасили задолженность.

Некоторые должники после отключения ресурса самовольно подключаются к электросетям. В прошлом году, например, только в многоквартирных домах энергетики выявили 1200 таких «умельцев», а в 2024 году – 301. Нарушителям повторно отключили электроэнергию. Неоплаченные счета за электроэнергию приводят к еще большим тратам. За самовольное подключение к сетям придется оплатить не только долг, но и административный штраф до 30 тыс. рублей, расходы по отключению и возобновлению подачи услуги 3 тыс. рублей. Также будет предъявлен счет за весь период нелегального использования – насчитают по нормативу 10 базовых величин. Сумма будет внушительная.

Кроме этого, может наступить и уголовная ответственность. Наказание - штраф до 300 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до одного года. Такие соседи обходятся дорого добросовестным плательщикам – могут вырасти расходы на оплату ОДН, сломаться бытовая техника из-за скачков напряжения.

Кроме того, кустарное вмешательство в электропроводку опасно - может спровоцировать короткое замыкание и пожар. По данным МЧС, 40% бытовых пожаров случается именно по этой причине. Некоторые жители вместо того, чтобы законно пользоваться электроэнергией, используют газовые баллоны. Это тоже может привести к трагическим последствиям. ОАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН» просят сообщать о фактах воровства электроэнергии по телефону 8 800 220 00 09. Энергетики гарантируют анонимность бдительным соседям и жесткие меры нарушителю.

Лучше не доводить ситуацию до крайних мер, и оплачивать счета за свет до 10 числа. Если возникают сложные жизненные ситуации, клиенты могут обращаться в центры обслуживания для оформления рассрочки.

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