IT-компании оценили последствия 5-процентного налога на прибыль в РФ

Участники IT-рынка разделились во мнениях о возможных последствиях введения 5% налога на прибыль для бизнеса. Некоторые опасаются увеличения цен на конечную продукцию, в то время как другие считают, что ставка останется комфортной и позволит компаниям продолжать свое двузначное развитие.