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16 минут назад

IT-компании оценили последствия 5-процентного налога на прибыль в РФ

Участники IT-рынка разделились во мнениях о возможных последствиях введения 5% налога на прибыль для бизнеса. Некоторые опасаются увеличения цен на конечную продукцию, в то время как другие считают, что ставка останется комфортной и позволит компаниям продолжать свое двузначное развитие.

Участники IT-рынка разошлись во мнении о том, как анонсированные изменения налоговой системы повлияют на их бизнес, - передает РБК.

Речь идет о внесенном Минфином в правительство законопроекте, затрагивающем основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Для IT-компаний предусмотрено введение в 2025–2027 годах налога на прибыль в размере 5% вместо действующей сейчас нулевой ставки.

Часть игроков заявили о риске роста цен на IT-решения и услуги, а также сокращения инвестиций из-за планируемых изменений. Гендиректор Mad Brains Олег Чебулаев утверждает, что повышение налога увеличивает прямые расходы IT-компаний, что приведет к росту цен на услуги на 5–10% без учета инфляции. Из-за этого спрос со стороны малого и среднего бизнеса может снизиться, что скажется на маржинальности; IT-компании будут вынуждены искать пути оптимизации расходов, что может привести к сокращению затрат на исследования, разработки, маркетинг и персонал, считает он. В долгосрочной перспективе это может «ослабить инновационный потенциал отрасли, замедлить темпы технологического развития и ухудшить качество предоставляемых услуг», - считает Чебулаев.

По словам замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаила Бочарова, изменение будет более ощутимым для малых и средних разработчиков. По его оценке, дополнительные расходы и стоимость конечного продукта и услуг могут вырасти на те же 5%. «А вот инвестиции в развитие своих продуктов сократят все вендоры: молодые и растущие разработчики — минимум на 5%, крупные — чуть меньше. Это урезание будет чувствительным, поскольку при высоких темпах создания западных аналогов IT-продуктов необходимо постоянно увеличивать вложения», — указал Бочаров.

По прогнозу технического директора банка «Бланк» Кирилла Бантукова, изменение повысит стоимость разработки технологических решений на 20–30%, что «может серьезно замедлить процессы цифровизации и импортозамещения». Вместе с повышением НДФЛ на 2–3 процентных пункта это приведет к росту фонда оплаты труда для сотрудников, ожидает он. По словам финдиректора SimbirSoft Марии Дубенской, увеличение налоговой нагрузки влечет за собой сокращение возможностей для развития и роста, инвестирования в новые проекты и бизнес-идеи. Производители постараются переложить дополнительную нагрузку на потребителей, согласен руководитель направления IT-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов. Он отметил, что в последнее время сложилась практика ежегодного пересмотра стоимости IT-решений, и эти 5% «растворятся в ежегодной индексации».

Другие участники рынка восприняла изменения менее пессимистично. Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, президент Ассоциации разработчиков софта РУССОФТ Валентин Макаров и директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев заявили, что не ждут роста цен на российские IT-решения из-за изменения ставки. Комлев объяснил это тем, что затраты IT-компаний не вырастут. В то же время он согласен, что изменения могут привести к сокращению инвестиций либо размера дивидендов, которые платят компании.

Налоговые льготы для IT-компаний были введены в 2020 году: тогда налог на прибыль снизился с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6%. В 2022 году в ответ на введение санкций для поддержки IT-отрасли власти обнулили налог на прибыль, а также освободили разработчиков софта от НДС. Нулевая ставка по налогу на прибыль действует до конца 2024 года. С прошлого года Минцифры вело переговоры с Минфином о продлении льготы до 2030 года, либо о придании ей бессрочного статуса. В последних заявлениях глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что они намерены сохранить льготу, но ограничить список IT-компаний, имеющих на нее право: предполагается, что ее получат только компании с определенным уровнем выручки (каким именно — не уточнялось).
IT-компании
экономика
налоги
прибыль
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