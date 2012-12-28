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58 минут назад
Глава X5 Group объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров
Повышение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами производителей. Одной из причин стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой сократилось поголовье.
По словам Лобачевой, производители столкнулись со вспышкой птичьего гриппа — из-за заболевания сократилось поголовье. Кроме того, из-за падения рубля у компаний увеличились издержки. Третьей причиной стали нехватка и подорожание рабочей силы, объясняет топ-менеджер. На птицефабриках эта проблема ощущалась особенно.
"Петухи есть, а рук нет", — образно объяснила она. Такие факторы привели к заметному росту стоимости продукта у производителей, при этом падение выпуска оказалось меньше увеличения спроса.
Нехватка яиц на полках магазинов породила дополнительный потребительский ажиотаж и довела цены до уровня, который потребовал вмешательства на высшем уровне, - добавила Лобачева.
По ее словам, осенью цена закупки для сетей магазинов X5 ("Пятерочка", "Перекресток") выросла на 40%, а каждое четвертое заказанное яйцо не доезжало до конечной точки. Ситуация с предложением стабилизировалась после того, как удалось наладить импорт, а фабрики начали восстанавливать объемы производства.
Глава ретейлера считает, что избежать подобных ситуаций в будущем можно будет за счет плотного взаимодействия с поставщиками, сотрудничества с мелкими фермерами и лучшего прогнозирования спроса. В том числе в компании переходят на создание агрегаторов, в рамках которых мелкие хозяйства производят продукцию специальное под нужды Х5, а та гарантирует им спрос по заранее известным ценам. Впрочем, в отношении яиц такого агрегатора пока нет.
За рост цен на яйца в декабре прошлого года перед россиянами извинился президент страны Владимир Путин. В ходе прямой линии он объяснил ситуацию сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, а вот объемы производства сохранились на прежнем уровне.
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