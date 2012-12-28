Глава X5 Group объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров

Повышение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами производителей. Одной из причин стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой сократилось поголовье.