«Ростелеком» выдает липчанам QR-коды для входа в домашнюю сеть Wi-Fi

Специалисты Липецкого филиала «Ростелекома» нашли решение, как избавить абонентов от необходимости вводить пароль при подключении к домашнему Wi-Fi. Теперь, чтобы присоединиться к беспроводному интернету, пользователю достаточно считать QR-код, нанесенный на роутер.

Идея упрощенного входа родилась у сотрудников Липецкого сервисного центра в конце прошлого года. Первыми новинку протестировали жители Липецкой области: таким образом за шесть месяцев ею воспользовались уже более двух тысяч горожан.

Антон Путилин, начальник участка сервисно-технологической поддержки массового сегмента Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», автор идеи:

«Я — противник формального отношения к клиентам: пришел, отработал, ушел. Если появляются идеи, как улучшить тот или иной процесс, всегда их высказываю. Наклейки с QR-кодами для оборудования увидел у одного из иностранных производителей. Решил, что нашим пользователям это тоже будет полезно. Предложил руководству попробовать, коллеги меня поддержали. Считаю, именно такие, казалось бы, мелочи делают нашу жизнь удобнее».

Специальные коды технические специалисты провайдера выдают новым абонентам, которые приобретают или берут в аренду роутеры компании «Электра» (совместное предприятие «Ростелекома» и «Ротек»). Также QR-коды получают действующие клиенты при замене устройств беспроводного доступа (например, в рамках сервиса «Гарантия Плюс»). На этих же наклейках содержится схема с рекомендациями, где лучше разместить роутер для оптимальной работы всех гаджетов.

Наталья Иванникова, клиент «Ростелекома»:

«В январе у меня начал периодически отключаться Wi-Fi. Обратилась за помощью в службу поддержки “Ростелекома”. Оказалось, проблема в роутере, которому уже много лет. Технический специалист компании предложил заменить устройство на новое. Теперь интернет “летает”. Вместе с оборудованием получила наклейку с кодом доступа. Вроде мелочь, а очень удобно: когда приходят гости, не надо постоянно искать пароль, мучиться с тем, чтобы переписать его без опечаток».

Подключение по QR-коду экономит время пользователей, избавляет от необходимости каждый раз звонить на горячую линию «Ростелекома», чтобы восстановить пароль в случае его утери.

ПАО «Ростелеком». Реклама