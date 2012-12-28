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В России
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1 минуту назад

В Минобороны сообщили об уничтожении восьми ракет ATACMS у берегов Крыма

В ночь на 30 мая Украина попыталась провести серию атак по объектам на территории России. Средства ПВО уничтожили 8 оперативно-тактических ракет ATACMS над Азовским морем и 8 беспилотников над Черным морем вблизи побережья Крыма.

Вооруженные силы минувшей ночью пресекли попытки ВСУ атаковать российскую территорию ракетами ATACMS, беспилотниками и морскими дронами, - сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова", — говорится в публикации в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в Черном море ликвидировали два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Как рассказал советник главы региона Олег Крючков, из-за падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки противника, получили повреждения два парома в Керчи — у них разбито остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет, - передает РИА Новости.
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