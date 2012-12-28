В Минобороны сообщили об уничтожении восьми ракет ATACMS у берегов Крыма

В ночь на 30 мая Украина попыталась провести серию атак по объектам на территории России. Средства ПВО уничтожили 8 оперативно-тактических ракет ATACMS над Азовским морем и 8 беспилотников над Черным морем вблизи побережья Крыма.