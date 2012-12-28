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В России
11
14 минут назад

Над Краснодарским краем сбили пять дронов

Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, - сообщили в Минобороны России.

"Тридцатого мая т.г. около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края", - добавили в МО РФ.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что над Армавиром силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы.

беспилотники
атака
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