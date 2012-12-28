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В России
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58 минут назад

Роскачество выявило кишечную палочку в мороженом двух брендов

В пломбире "Мишка на полюсе" казахстанской компании "Шин Лайн" и мороженом "Ермолино" обнаружили кишечную палочку.

Роскачество исследовало 38 марок мороженого, более 60% из них соответствуют требованиям, однако в продукции некоторых брендов обнаружили нарушения, - говорится в результатах исследования ведомства.

Уточняется, что для исследования закупалась продукция 37 российских брендов и одного из Казахстана (мороженое «Мишка на полюсе» бренда «Шин Лайн»). Среди соответствующих требованиям — мороженое марок «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, «Степ».

В пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку. В Роскачестве объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея, в результате развивается обезвоживание, - передает РБК.

В «Шин Лайн» сообщили, что по результатам проведенного независимой лабораторией Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана в «Мишке на полюсе» кишечную палочку не нашли.

Экспертизу проводили после того, как в конце апреля из-за проверки Роскачества поступило требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. «Возможные нарушения качества продукции находятся за пределами ответственности производителя. <...> Эксперты компании «Шин-Лайн» считают, что вероятным сценарием возникновения претензий к микробиологии в летний период могут стать нарушения требований к транспортировке оптовой и розничных партий и хранению в местах продаж», — сказано в пресс-релизе.

В некоторых брендах мороженого эксперты Роскачества обнаружили замену молочного жира растительным. Это делает продукцию фальсификатом, утверждают в организации. Такие нарушения нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское»: в них обнаружили фитостерин, а также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.

В мороженом брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» выявили значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что в них тоже заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения, очищенные от стеринов, либо использовали молочное сырье с животными жирами. Такое мороженое также является фальсификатом, подчеркнули в Роскачестве.

В продуктах некоторых марок выявили дрожжи и плесень: в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то и другое). Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.

В мороженом ряда брендов выявили несоответствие маркировке. Так, продукция «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовала по массе нетто: в маркировке указаны 110 гр. и 432 гр., а фактически масса нетто оказалась 101 гр. и 414 гр. соответственно.

В мороженом еще нескольких марок обнаружили несоответствие заявленной массовой доли белка, в частности в продукции «Классическая Венеция» (на упаковке — 3,5 гр., а по факту — 2,59 гр.). Мороженое «Настоящий пломбир Русский холод» не соответствовало маркировке по массовой доле углеводов — на этикетке указано 34 гр., на самом деле оказалось 24,2 гр.

По результатам исследования, меньше всего сахара содержится в мороженом «ВкусВилл», а самое сладкое мороженое — Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево».

По результатам проверки предостережения получили: «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»); «Вологодское мороженое» («Вкусландия»); АО БРПИ (Brandice); «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

Кроме того, торговая сеть «Лента» усилила контроль за продукцией поставщика мороженого бренда «Ля Ля Фам», а сеть «Глобус» сообщила о проведении внутренней проверки марок «Филевское» и «Вкусландия».

По информации, представленной Россельхознадзором, управлениями объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум хозяйствующим субъектам: ООО «НБН-Пломбир» (ТМ «Выбор семьи»), ООО «Вологодское мороженое» (ТМ «Вкусландия»).

Управлением Роспотребнадзора по Москве объявлено предостережение производителю (изготовителю) мороженого торговой марки Brandice (АО «БРПИ»).
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