15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела
Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
В России
37
сегодня, 18:13
Прибыль девелоперов предложили ограничить из-за роста цен на жилье
При этом депутат добавила, что предварительно необходимо проводить экспертизу высокомаржинальных проектов и считать затраты на строительство, после чего разрешать продажу недвижимости.В документе, с которым ознакомились «Известия», она просит вице-премьера рассмотреть возможность включения такой меры в состав мероприятий нацпроекта, направленного на повышение доступности жилья.
«Ограничение нормы прибыли наряду с расширением источников финансирования проектов, предоставлением земельных участков на льготных условиях, госсофинансированием развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры активно обсуждаемым сегодня в правительстве, Госдуме, экспертном сообществе, может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке», — говорится в письме парламентария.
Согласно данным доклада о росте цен на жилье в России, подготовленного аналитической компанией «СМ Про», по состоянию на 20 мая 2024 года и представленным экспертами на заседании Общественной палаты, на первичном рынке за последние пять лет цены выросли в 2,2 раза.
Хотя доля стоимости материальных затрат (включая материалы, детали, конструкции) снизилась в 1,7 раза — с 45% до 27%. А вот доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов, напротив, увеличилась на 54%. При этом пять лет назад она была 32%, а 10 лет назад — 23%.
0
0
0
0
0
Комментарии