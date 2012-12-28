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В России
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сегодня, 18:12
СДЭК могут обязать выплатить неустойки за задержку посылок
После сбоев в работе международного оператора экспресс-доставки СДЭК клиенты компании в праве обратиться за выплатой неустоек, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты.
Представители СДЭК заявили, что их специалисты занимаются устранением проблем в круглосуточном режиме, а восстановить работу сервисов планируется 29 мая.
Вместе с тем, опрошенные «Известиями» юристы полагают, что СДЭК может столкнуться с необходимостью выплат неустоек клиентам. По словам экспертов, обратиться за компенсацией смогут получатели и отправители посылок, включая предпринимателей, заключивших с компанией перевозчиком договор.
Тем не менее, по мнению экспертов, СДЭК может избежать выплат в полном объеме, если докажет, что исполнение обязательств было невозможно из-за чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Ответственность за сбой взяла на себя проукраинская хакерская группа Head mare, но источник «Известий»на рынке информационной безопасности рассказал, что подтверждения о взломе именно этой группировкой нет, так как они зачастую «приукрашивают свои заслуги».
Также Роскомнадзор заявил об отсутствии уведомления от СДЭК об утечке персональных данных. Такое уведомление, согласно законодательству, допустивший утечку персональных данных оператор, обязан подать в ведомство в течение 24 часов.
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