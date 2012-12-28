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58 минут назад

На летних верандах кафе разрешат продавать алкоголь с 1 июня

Указ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Соответствующий закон был подписан главой государства.

Продажа спиртного становится допустима в сезонных залах — во двориках и на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Торговля разрешена в рамках уже имеющихся у заведений лицензий, дополнительную получать не нужно, - передает РБК.

Разрешение пока не затронет Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, где до 2026 года будет действовать переходный период.

Раньше госрегулирование производства и оборота алкогольной продукции в стране не предусматривало розничную продажу спиртного в летних кафе. Соответствующую поправку приняли после массовых обращений рестораторов.

Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в сезонных заведениях, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, - говорится в пояснительной записке к закону.
алкоголь
летняя веранда
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