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В России
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58 минут назад
На летних верандах кафе разрешат продавать алкоголь с 1 июня
Указ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей.
Продажа спиртного становится допустима в сезонных залах — во двориках и на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Торговля разрешена в рамках уже имеющихся у заведений лицензий, дополнительную получать не нужно, - передает РБК.
Разрешение пока не затронет Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, где до 2026 года будет действовать переходный период.
Раньше госрегулирование производства и оборота алкогольной продукции в стране не предусматривало розничную продажу спиртного в летних кафе. Соответствующую поправку приняли после массовых обращений рестораторов.
Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в сезонных заведениях, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, - говорится в пояснительной записке к закону.
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