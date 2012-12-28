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В России
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23 минуты назад
В МЧС назвали самые безопасные при теракте места в поездах
Глава МЧС Александр Куренков назвал россиянам самые безопасные места в поездах в случае теракта.
По его словам, террористические акты не исключены. "В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне <...>, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место - либо в конце поезда, либо в середине", - сказал министр на форуме социальной рекламы МЧС России.
По его словам, людей нужно обучить мерам безопасности в любой ситуации, в какой бы человек ни оказался.
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