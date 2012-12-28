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В России
28
25 минут назад

В Россельхознадзоре заявили о сокращении импорта черешни в РФ в 2,6 раза

Всего по состоянию на 26 мая в Россию с начала 2024 года было поставлено 169,5 тыс. тонн ягод, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2023 года

Поставки черешни в Россию с начала 2024 года по 26 мая снизились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 4,7 тыс. тонн, земляники - в 3,9 раза, до 1,4 тыс. тонн, клубники - на 8,47%, до 33,5 тыс. тонн, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

"С начала 2024 года, по состоянию на 26 мая, в Россию было поставлено 33,5 тыс. тонн клубники. За аналогичный период прошлого года - 36,6 тыс. тонн. Земляники: 1,4 тыс. тонн с начала 2024 года и 5,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Черешни: 4,7 тыс. тонн с начала 2024 года и 12,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего по состоянию на 26 мая в Россию с начала 2024 года было поставлено 169,5 тыс. тонн ягод, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2023 года, - передает ТАСС.

В то же время с начала мая 2024 года наблюдается рост темпов поставок хурмы и питахайи. Всего с начала 2024 года на российский рынок было поставлено 34,4 тыс. тонн хурмы, в то время как за аналогичный период прошлого года было ввезено 19,9 тыс. тонн. Питахайи с начала 2024 года было поставлено 5,7 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года
экономика
импорт
черешня
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