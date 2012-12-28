В Россельхознадзоре заявили о сокращении импорта черешни в РФ в 2,6 раза

Всего по состоянию на 26 мая в Россию с начала 2024 года было поставлено 169,5 тыс. тонн ягод, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2023 года