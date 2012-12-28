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В России
21
27 минут назад

В Минобороны сообщили об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в Чёрном море два безэкипажных катера украинской армии, которые следовали в направлении Крыма.

Минобороны России сообщает, что около 11.00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Их удалось ликвидировать в северно-западной части акватории Черного моря.

Кроме того, сообщается, что с 13.00 до 14.00 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, - говорится в сообщении.
атака
Крым
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