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В России
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27 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ у Крыма
Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в Чёрном море два безэкипажных катера украинской армии, которые следовали в направлении Крыма.
Их удалось ликвидировать в северно-западной части акватории Черного моря.
Кроме того, сообщается, что с 13.00 до 14.00 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, - говорится в сообщении.
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