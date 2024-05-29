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В России
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сегодня, 13:43
В Воронеже школьницам пришлось снять предметы одежды перед сдачей ЕГЭ
В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что министерство образования подключилось к изучению ситуации. Уже запрошены записи с камер видеонаблюдения.
По словам источника, около здания школы классные руководители проинструктировали выпускников, позже разделили по группам и начали проводить через металлоискатель.
"Ребят, на которых металлоискатель сработал, отвели в сторону, попросили на стол сложить металлические вещи, телефоны. Девочки несколько раз проходили, металлоискатель всё равно пищал", — уточнила собеседница издания.
Как отмечается, по словам некоторых девочек, их попросили снять бюстгальтеры, так как этот предмет одежды мог стать причиной звука в металлоискателе. Выпускниц заставили раздеваться на улице, потому что там не было камер, после этого школьниц пропустили в здание образовательного учреждения.
Собеседница отметила, что у девочек была истерика перед экзаменом из-за этого. Она подчеркнула, что, по словам выпускниц, некоторые из них решили написать заявление в правоохранительные органы, мать одной из них позвонила директору школы, которая не смогла объяснить эту ситуацию.
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