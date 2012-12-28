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В России
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38 минут назад
Россиян предупреждают о мошеннических сайтах для желающих купить права
В сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права.
Аферисты предлагают быстро и надежно сделать удостоверения для управления мотоциклом, легковым автомобилем, грузовиком и даже парусным судном. Специалисты выявили уже более 200 подобных ресурсов, - уточнил руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.
Целью мошенников стали жители многих крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Ярославля, Воронежа и других.
Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией.
Мошенники позиционируют себя как солидную компанию, через которую можно без лишних хлопот получить документ за три дня. Причем обещают решить проблемы водителей, лишенных прав, в том числе с помощью дубликатов, документов с ошибкой, зеркальных, поддельных прав. Чтобы убедить пользователей в солидности компании, мошенники указывают на сайте в качестве партнеров государственные ведомства — ГИБДД, автоконцерн BMW и крупные страховые компании.
"Попадая на сайт, жертва сталкивается с социальной инженерией и маркетинговыми приемами. На ресурсах размещены статьи "Почему сдать на права с первого раза получается только у 5%" или "Почему получение прав самостоятельно через автошколу — мучительный процесс", а дальше пользователю рассказывают, как купить права быстро и с гарантией, — отметил Иван Лебедев.
Если человек соглашается на участие в афере, а ей, собственно, и является желание получить водительское удостоверение в обход закона, он отправляет заявку на сайте такой "солидной компании", где должен указать свои ФИО, телефон, загрузить фото и копию паспорта. После этого появляется информация, что с ним свяжутся. Естественно, этого не происходит, а злоумышленники получают данные и копию паспорта жертвы, которые могут быть использованы для дальнейших мошеннических схем.
Уточняется, что все ресурсы имеют признаки фишинговых, подчеркнул Иван Лебедев, находятся в основном в дешевой доменной зоне .site, а также в необычной для российских организаций .com. По словам эксперта, специалисты CERT-F.A.C.C.T. инициировали процесс блокировки обнаруженных сайтов.
Пресс-служба РКН отметила, что фишинг — один из распространенных видов интернет-мошенничества.
— Нередко жертвами киберпреступников становятся те, кто отзывается на сомнительные предложения в интернете: помощь в обходе требований закона, скидки, бесплатные услуги, быстрое решение сложных ситуаций. На самом деле цель преступников — получить пароли, номера кредитных карт, банковских счетов и другую конфиденциальную информацию о пользователях. Используя эти данные, злоумышленники могут, например, украсть деньги со счета человека, — отметили в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что Роскомнадзор ограничивает доступ к мошенническим сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры России. В пресс-службе РКН сообщили, что в 2024 году ведомство уже заблокировало 30 тыс. таких ресурсов, за весь прошлый год — 43,1 тыс. При этом, подчеркнули в Роскомнадзоре, чаще всего блокировались фишинговые ресурсы с предложениями об изготовлении поддельных документов, а также по финансовой тематике.
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