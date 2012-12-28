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В России
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сегодня, 12:13
Налог на прибыль для IT-компаний планируют поднять на 5 п.п.
Ставка налога на прибыль для IT-компаний с 2025 года составит 5% на горизонте до 2027 года.
С 2025 года IT-сектор впервые за несколько лет вновь будет плательщиком налога на прибыль. С 2020 года компании, занятые в сфере информационных технологий, и производители программно-аппаратных комплексов из реестра российского ПО платили налог на прибыль по ставке 3%, с 2022 года она была обнулена на период до конца 2024 года, - передает "Интерфакс".
Согласно законопроекту, на период 2025-2027 гг. ставка налога на прибыль для IT, подлежащего зачислению в региональные бюджеты, останется обнуленной, а вот ставка налога для зачисления в бюджет РФ составит 5%.
В пояснительной записке к законопроекту, который Минфин во вторник внес в правительство, прогноз потенциальных поступлений в бюджет от введения 5%-ного налога на прибыль отдельно от общих цифр не прописан.
По итогам 2023 года выручка IT-компаний РФ выросла на 43,2% - до 5,5 трлн рублей, - сообщал ранее глава Минцифры Максут Шадаев.
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