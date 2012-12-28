31-летний липчанин собрал больше 3,3 миллиона рублей за водительские права, военные билеты и решение финансовых проблем
Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
31-летнего астраханца подозревают в кражах из липецких магазинов приставки, консоли и дисков
В России
25
21 минуту назад
Жителям РФ разрешат самостоятельно продавать свои ипотечные квартиры
Чтобы продать ипотечное жилье, заемщик уведомляет банк о своем намерении.
После вступления закона в силу продавать ипотечное жилье можно будет без ограничений по сумме полученного ранее кредита.
Изначально предлагалось ввести лимит до 15 млн рублей, но позднее это ограничение сняли. Это дает больше свободы заемщикам, - считают эксперты.
Такой возможностью гражданин мог бы воспользоваться, если банк начал взыскание во внесудебном порядке - по исполнительной надписи нотариуса. На продажу законопроект отводил полгода с правом банка и заемщика договориться о пролонгации срока. Минимальную стоимость сделки должен был определять банк с учетом неисполненных клиентом обязательств по кредиту.
Ко второму чтению комитет Госдумы по финансовому рынку изменил перечень ситуаций, когда заемщику продать самому жилье не позволят. Среди них не только подача банком в суд иска о наложении взыскания на имущество, но и инициирование изъятия залога по исполнительной надписи нотариуса. Также право на самостоятельную продажу не будут иметь граждане, в отношении которых возбуждена судебная или внесудебная процедура личного банкротства, либо если они ранее отказались от самостоятельной продажи этого жилья или не уложились в отведенный срок. Кроме того, самостоятельно заемщикам не разрешать продавать недвижимость, заложенную нескольким кредиторам.
При этом депутаты исключили из документа ограничения по размеру кредита: заемщик при отсутствии перечисленных выше обстоятельств сможет попытаться самостоятельно продать заложенное банку жилье вне зависимости от изначального размера долга. Еще одно изменение ко второму чтению: на продажу у заемщика будет четыре, а не шесть месяцев, но возможность продлить срок реализации сохраняется.
Сама процедура выглядит так: заемщик уведомляет банк о намерении продать ипотечное жилье. Банк при отсутствии ограничений в течение 10 рабочих дней согласовывает процедуру и рассчитывает минимальную цену продажи, которая определяется как объем требований кредитной организации на день окончания срока реализации. Деньги по сделке будут поступать банку, а положительная разница между ценой продажи и размером долга по ипотеке затем будет перечислена заемщику.
В течение срока, который был отведен заемщику для самостоятельной продажи ипотечной квартиры, банк-залогодержатель не сможет инициировать ее изъятие. Он сможет это сделать только после истечения отведенного времени.
Предполагается, что в случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
0
0
0
0
0
Комментарии