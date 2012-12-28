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56 минут назад

В 107 домах по плану 2024 года стартовал капитальный ремонт

Капитальный ремонт ведется в 107 многоквартирных домах Липецкой области, а еще в 95 многоэтажках завершён как минимум один из видов работ.

ФКР Липецкой области является заказчиком работ, то есть контролирует процесс на всех его этапах. Особое внимание уделяется качеству и срокам проведения работ. Сотрудники Фонда и сторонней организации строительного контроля тщательно проверяют каждый этап ремонта, следят за графиком работ и качеством материалов. На все работы предусмотрен гарантийный срок – 5 лет. Подрядная организация несет ответственность за обнаруженные недостатки и обязуется их устранить.

На особом контроле находятся дома, где капремонт синхронизирован с ремонтом медучреждений, находящихся в них. В этом году капремонт запланирован в четырех таких домах, в которых расположены три поликлиники. Коммуникации у многоэтажек и учреждений здравоохранения отдельные, но проходят рядом, поэтому целесообразно обновлять их параллельно. Во всех многоэтажках работы стартовали.

Напоминаем, вопросы и замечания жители могут озвучивать как представителю подрядной компании, так и регоператору в процессе проведения капитального ремонта. На каждом МКД размещен паспорт объекта, в котором указан перечень работ и контакты ответственных лиц.

Отметим, что краткосрочный план работ 2024 года по капремонту в ближайшее время будет актуализован. Его корректировка – плановый процесс, она проводится не реже двух раз в год. Объем работ увеличится. Вместо 248 домов запланированных изначально будет отремонтировано 284 дома. В план будут включены многоквартирные дома, по которым перенесены сроки капитального ремонта. Акцент по-прежнему будет сделан на капитальный ремонт инженерных систем.

ФКР
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