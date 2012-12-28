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В России
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сегодня, 10:46

В РФ могут включить продавцов пива и медовухи в единый реестр

Исключать из реестра предлагают за непредставление сведений о новых точках, отсутствие торгового помещения, оборот контрафактной продукции или нарушение иных правил.

Массовое отравление напитком "Мистер Сидр" летом прошлого года привело к обсуждению дополнительных мер контроля за профильной розницей. По инициативе ассоциации, объединяющей крупных производителей пива, в России может появиться федеральный реестр продавцов этого напитка, - пишет "Ъ" со ссылкой на копию соответствующих документов. Мера, которую авторы преподносят как стремление обелить рынок, может сузить каналы сбыта крафтового пива и привести к закрытию небольших магазинов, - опасаются участники рынка.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) выступила с инициативой о создании реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Обсуждение подготовленного законопроекта в комитете Госдумы по экономполитике запланировано на 13 июня, - следует из разосланного участникам рынка приглашения.

В Минфине (регулятор алкогольного рынка) сообщили, что также приглашены на заседание, но там считают, что инициатива требует дополнительного обсуждения.

В реестре будут указываться наименования организаций, их адреса и регистрационные данные, а также причины их включения в реестр.

Организации, уже имеющие лицензию на продажу алкоголя, могут быть включены в него по факту подачи заявления. Прочие участники рынка должны будут предоставить дополнительные документы до 1 марта 2025 года. В их числе, согласно законопроекту, — учредительные документы организации и договор аренды помещения, которые подлежат проверке. Согласно пояснительной записке к законопроекту, ведение реестра предполагается возложить на Росалкогольтабакконтроль.

Исключение из реестра, по предложению авторов законопроекта, допускается за выявление фактов нарушений требований к розничной продаже алкоголя, более чем двукратное за год выявление случаев продажи немаркированной продукции, непредставление сведений о новых торговых точках, отсутствие торгового помещения в аренде, управлении или собственности организации, входящей в реестр, оборот напитков, не зарегистрированных в ЕГАИС, а также уклонение продавца от проведения надзорных мероприятий.
экономика
алкоголь
единый реестр
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