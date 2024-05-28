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В России
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7 минут назад
Минфин РФ внес в кабмин поправки по совершенствованию налоговой системы
Минфин РФ внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.
Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента РФ Владимира Путина по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания.
"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы", — заявил глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
В числе предложенных изменений увеличение НДФЛ до 15% при зарплате от 200 тыс. рублей и порога для применения УСН по доходам до 450 млн рублей, а также повышение налога на прибыль организаций до 25%.
С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство РФ, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.
Глава государства 29 февраля в послании Федеральному собранию поручил модернизировать фискальную систему РФ так, чтобы налоговое бремя в ней распределялось более справедливо. Для этого он предложил повысить соответствующую нагрузку на граждан и компании с высокими доходами, а на семьи с низкими — уменьшить.
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