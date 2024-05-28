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Происшествия
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23 минуты назад
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Пожар на улице Гагарина – горели пух, покрышки и «Омода»
У автомобиля оплавилась передняя часть.
По словам очевидцев, горели автомобильные покрышки и тополиный пух. Огонь успел повредить переднюю часть автомобиля «Омода». У машины опалились бампер, фара и решетка радиатора, а также лакокрасочное покрытие металлических частей.
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