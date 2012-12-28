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В России
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42 минуты назад
В России намерены ввести уголовную ответственность за дипфейки
«Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека, искусственно воссоздающих несуществующие события. Современные программно-аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и искусственного интеллекта (технологии «дипфейк», «цифровые маски» и так далее), позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно», — говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что эти технологии позволяют воспроизводить и иные биометрические персональные данные.
«Законопроектом предлагается ввести в ряд статей Уголовного кодекса РФ дополнительный квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных», — подчеркивается в документе.
В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или в размере иного дохода за период до двух лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.
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