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7
2 минуты назад

В РФ продлили до 2030 года программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

В России до 2030 года продлены выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, - говорится на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующий документ был подготовлен в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. "Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий", — заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей", — отмечал Вячеслав Володин.
ипотека
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