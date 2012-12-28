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В России
27
17 минут назад

Турецкие банки планируют увеличить приём платежей из РФ

Банки Турции пообещали расширить приём платежей из России в ближайшее время.

В ближайшее время турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией по новому списку продукции. В частности, речь идет о платежах из РФ за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения, - пишут "Известия".

Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В список разрешенных товаров планируется добавить продукцию народного потребления и электронику, - рассказал коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Он добавил: на словах договоренности с местными кредитными организациями получилось достичь в мае, однако трансакции по новому перечню еще не принимаются.

Сейчас действительно идет значительное оживление в переговорах с турецкими контрагентами, - утверждают эксперты.

Ранее турецкие контрагенты перестали одобрять трансакции за товары, которые могут относиться к санкционным, и серьезно ужесточили комплаенс. Они начали запрашивать страну происхождения продукции, а также информацию о конечном покупателе, - отметил источник из бизнес-сообщества. Он пояснил: это связано с опасениями вторичных санкций со стороны США.

Из-за этого в декабре Турция перестала принимать практически все платежи из России, но с февраля стали проходить трансакции по «зеленому» перечню товаров. В него входят продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, а также операции в сегментах туризма и образования.

Дополнительно в этот список действительно могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов, - подтвердил источник.

Несмотря на ограничения, сейчас платежи за товары машиностроительного сектора всё равно идут, однако в основном через агентов, - отмечают эксперты.
экономика
платежи
Турция
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